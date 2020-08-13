عمدة بيرغامو فخور بأتالانتا بعد الخروج القاسي من دوري أبطال

أنسامد - 13 أغسطس /آب - قال عمدة بيرغامو جورجيو جوري يوم الخميس إن المدينة الواقعة في شمال إيطاليا فخورة بأتالانتا بعد أن انتهت مسيرتها المذهلة في دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية بهزيمة قاسية 2-1 أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.



اكتسبت بطولات الفريق في حملته الأولى في مسابقة الأندية الأولى في أوروبا أهمية خاصة حيث كانت بيرغامو والمقاطعة المحيطة بها من بين المناطق الأكثر تضررًا في إيطاليا من فيروس كورونا.



كان أتالانتا آخر ممثل لإيطاليا في دوري الأبطال. وصل إنتر إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.



