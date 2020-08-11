ميسي يشعل أنباء انتقاله إلى إنتر ميلان

انسامد - 11 اغسطس - اب - نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية خبراً مثيراً للاهتمام اليوم الثلاثاء كشفت خلاله عن إشارة جديدة حول انتقال ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف إنتر ميلان في المستقبل القريب.



وارتبط إنتر ميلان بالتوقيع مع ميسي في الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات الرئيس السابق ماسيمو موراتي الذي لم يستبعد إبرام هذه الصفقة، وذلك رغم أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة نفى إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني.



وأشعل ليونيل ميسي تكهنات رحيله عن برشلونة بعد أن اشترى شقة بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان بحسب ما أكدته الصحيفة الإيطالية الشهيرة، علماً ان والده خورخي ميسي سبق أن اشترى منزلاً أيضاً في مدينة ميلانو.



وأضاف التقرير أن ميسي أصبح يمتلك شقة في برج سولاريا الشهير الذي يقع في منطقة بورتا نوفا التي يتواجد بها النيراتزوري، والهدف من ذلك هو الاستثمار المالي، لكن ذلك يفتح باب التكهنات أيضاً حول مسألة انتقاله للإنتر.



