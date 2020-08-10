بيرلو مدرب يوفنتوس يستعد لوراثة أنشيلوتي

انسامد - 10 اغسطس - اب - تولى أندريا بيرلو، مهمة تدريب نادي يوفنتوس، خلفاً للإيطالي الآخر ماوريسيو ساري، والذي تعرض للإقالة عقب خروج السيدة العجوز من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي.



وراهن يوفنتوس على أندريا بيرلو، رغم أن هذا الأخير لم يخض أي تجربة تدريبية في الماضي، سواء بتدريب أندية صغيرة أو فرق الشباب، وبالتالي فإن هذه الخطوة عليها علامات استفهام كثيرة، خصوصاً وأن الفريق يريد التتويج بدوري الأبطال.



وباتت الأندية تعتمد على لاعبيها السابقين، كمدربين، وهو ما ينطبق الآن على يوفنتوس، ومن قبله آرسنال مع ميكل أرتيتا، وريال مدريد مع زين الدين زيدان، وتشيلسي مع فرانك لامبارد.



وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن أندريا بيرلو (41 سنة و123 يوماً) سيُصبح أصغر مدرب يقود يوفنتوس في مباراة في البطولة منذ كارلو أنشلوتي في فبراير 1999 (39 سنة و249 يوماً).



