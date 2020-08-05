ميسي صاحب الكعب العالي أمام الأندية الإيطالية

يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمواصلة تألقه أمام الأندية الإيطالية، عندما يستضيف البارسا نظيره نابولي، يوم السبت، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ولذلك يسعى البارسا لتحقيق الانتصار في موقعة الإياب، حتى يلتحق بركب المتأهلين للدور القادم (ربع النهائي).



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي ساهم في 15 هدفاً في آخر 19 مواجهة خاضها أمام الأندية الإيطالية، في دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال تسجيل 12 هدفاً، وصناعة 3 أخرى.



وأشارت، إلى أن ليونيل ميسي سجل 10 أهداف ضد الأندية الإيطالية في ملعب الكامب نو، بواقع 6 أهداف ضد ميلان، و2 ضد كل من يوفنتوس وروما.



وأوضحت، أن الأندية الإنجليزية هي التي تتصدر قائمة المنافسين المفضلين لميسي في الكامب نو، حيث سجل ضدها 17 هدفاً (من أصل 26)، وتأتي الأندية الألمانية في المرتبة الثانية، بـ13 هدفاً من أصل 16.



وفاز ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا أمام فريق إيطالي، وهو يوفنتوس في عام 2015، بينما ودع البطولة على يد الأندية الإيطالية 3 مرات، وكانت ضد إنتر ميلان ثم السيدة العجوز، ثم روما.



