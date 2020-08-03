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رونالدو يلمح لاستمراره مع يوفنتوس
    انسامد - 3 اغسطس - اب - ألمح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى استمراره مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

    النجم البرتغالي ساهم في تتويج البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعدما سجل 31 هدفًا هذا الموسم بالكالتشيو.

    وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بالفوز بأخر لقبين من تسعة ألقاب متتالية ليوفنتوس بالدوري الإيطالي".

    وأضاف: "يبدو الأمر سهلًا ولكنه ليس كذلك، عامًا بعد عام مع الموهبة، التفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وتكون أفضل من قبل، دعونا نذهب للقب الثالث".

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