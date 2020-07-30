بطل العالم مع إيطاليا:يوفنتوس الفريق الأنسب لصلاح

أنسامد - 30 يوليو /تموز - قال الإيطالي كريستيان زاكاردو لاعب ميلان السابق، إن فريق يوفنتوس هو الأنسب للنجم المصري محمد صلاح حال عودته إلى إيطاليا.



وكان محمد صلاح قد تألق في صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي، ثم قضى موسمين مع فريق إيه إس روما قبل الانتقال إلى ليفربول.



وقال زاكادو في تصريحات لقناة "النهار":"يوفنتوس فقط هو المناسب لمحمد صلاح في إيطاليا، ستكون صفقة تعجب جماهير يوفي كثيراً، والفريق في حاجة إلى صلاح".



وتابع زاكاردو :"لن ينجح محمد صلاح إذا انتقل إلى إنتر خاصة في وجود أنطونيو كونتي، لأنه لاعب مختلف تماماً عن الطريق التي يلعب بها المدرب الإيطالي".



وأنهى بطل العالم مع إيطاليا في 2006 قائلا :"صلاح لا يستطيع اللعب مع كونتي، لكن مع أي مدرب أخر سيتألق وينجح، مع كونتي سيركض صلاح كثيراً في انتظار الكرة دون جدوى".



