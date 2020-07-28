فوز باسو وكريونيولا بـ "رالي روما كابيتل للسيارات"

أنسامد- 28 يوليو/تموز - انطلق رالي روما كابيتال للسيارات ضمن بطولة الرالي الإيطالية، بسباقين متميزين مقسمين إلى مرحلتين.



وفاز جياندومنيكو باسو وأندريا كريونيولا جراناي برالي بهذا السباق الذي يعد افتتاح لبطولة الاتحاد الأوروبي للرالي FIA, وفي السباق الأول الذي نظمته HK Racing، حصد جياندومنيكو باسو ولورانزو جراناي الذين قادا سيارة فولكس فاجن بولو GTI R5، المرتبة الأولى، في حين سيطر أندريا كريونيولا وبيترو إليا أوميتو، الذين قادا سيارة سيتروين سي 3 أر 5، على السباق الثاني.



احتل الإيطاليون مرتبة مميزة في الترتيب الأوروبي للرالي، الذي يتصدره الروسي أليكس لوكيانوك وديميتري إريمييف، قائدي سيارة سيترون سي 3 أر 5، بينما يحل جياندومنيكو باسو في المرتبة الثانية،، والإيطالي رودي ميكليني، في المرتبة التاسعة أوروبيا.



وفي سباق رالي روما، يتقدم كريونيولا على الجميع حيث حصد منافسة 8 PS، بيما يأتي باسو في المرتبة الثانية خلفه.



