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بعد فوزه بالدوري..رسالة مميزة من رونالدو لجمهور يوفنتوس
    انسامد - 27 يوليو - تموز - عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، عن سعادته بتحقيقه لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي مع الفريق.

    كان اليوفي قد حسم لقب الكالتشيو بعد أن فاز على سامبدوريا بهدفين دون رد، ليفوز البيانكونيري باللقب رقم 36 في تاريخه، والدوري التاسع على التوالي، ليُصبح عدد ألقاب يوفنتوس مجموع أقرب مُلاحقيه تاريخياً في المُسابقة وهما قطبي مدينة ميلانو إنترميلان وأيه سي ميلان ولكل منهما 18 لقب.

    ونشر رونالدو صورة تجمعه مع زملائه بعد المُباراة، وأرفق الصورة برسالة مميزة قال فيها :"المهمة تمت، أبطال إيطاليا، سعيد باللقب الثاني على التوالي وبمواصلة بناء تاريخ هذا النادي العظيم والرائع".

    وأكمل رونالدو قائلاً :"هذا اللقب أهديه لكل مُشجعي يوفنتوس، خاصة هؤلاء الذين عانوا ولايزالوا يعانون من الجائحة التي فاجئتنا جميعاً".

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