إيطاليا : عودة الجماهير إلى المدرجات في سبتمبر المقبل

أنسامد - 25 يوليو / تموز - أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينتسو سبادافورا عن إعادة فتح مدرجات ملاعب كرة القدم أمام المشجعين في سبتمبر المقبل وذلك لأول مرة منذ الإغلاق العام جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي. وقال سبادافورا في تصريح إذاعي: «في سبتمبر المقبل سيعود المشجعون مجددا إلى المدرجات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيتم مع الامتثال للاحتياطات اللازمة وإذا سمح لنا المنحنى الوبائي بذلك.



وبشأن تدابير إعادة فتح المدرجات أمام المشجعين أوضح سبادافورا أنه من البديهي أنه لن يتم ملء الاستادات كما كان الوضع سابقا بل وكذلك مع احترام سلسلة من التدابير الوقائية التي تجري دراستها في هذه الساعات.



يذكر أنه جرى استئناف منافسات كرة القدم في إيطاليا في 13 يونيو الماضي بعد رفع الاغلاق العام الذي أقرته السلطات بسبب تفشي جائحة كورونا.



