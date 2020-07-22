ميلان يُعلن تجديد عقد ستيفانو بيولي

انسامد - 22 يوليو - تموز - أعلن نادي ميلان رسمياُ عن بقاء المدرب التوسكاني ستيفانو بيولي للموسم القادم على الأقل ليواصل مسيرته التدريبية مع الروسونيري.



حقق بيولي نتائج ممتازة جعلت الروسونيري يتراجععن فكرة الاعتماد على المدرب الألماني رالف رانجنيك، ويتراجع عن مخططاته لبناء مشروع جديد مع مدرب لايبزيج السابق.



وجاءت أخبار إلغاء الاتفاق مع رالف رانجنيك أثناء مباراة ميلان وساسوولو والتي حقق فيها بيولي الفوز السابع له في آخر 9 مباريات في الدوري الإيطالي مما جعله يصعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.



وجاء التأكيد على تجديد عقد بيولي حتى يونيو من عام 2022 عبر الموقع الرسمي للنادي الأحمر والأسود قبل لحظات.



وجاء في إعلان النادي على الموقع الرسمي : " يُعلن نادي إي سي ميلان عن الوصول لاتفاق مع ستيفانو بيولي لتمديد عقده كمدرب للفريق الأول لمدة عامين".



أضاف البيان: "بالتالي ينتهي عقد ستيفانو بيولي في يونيو من عام 2022، انضم بيولي كقائد للدفة الفنية لفريق ميلان في أكتوبر 2019 باتفاق حتى نهاية الموسم ولقد أدار الفريق ببراعة كبيرة حتى مع وباء فيروس كورونا فقد قام بعمل رائع وإيجابي مع استئناف الموسم الحالي وجعله الفريق بأكمله ينمو ويقدم كرة قدم حماسية وحديثة".



