رونالدو يمنح يوفنتوس فوزاً هاماً على لاتسيو

انسامد - 21 يوليو - تموز - حقق فريق يوفنتوس فوزاً هاماً على فريق لاتسيو، في قمة الجولة 34 من الدوري الإيطالي التي استضافها ملعب أليانز تورينو، بنتيجة هدفين لهدف.



هدفا اليوفي سجلهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 51 و54، هدف رونالدو الأول جاء عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار" التي أظهرت لمسة يد على لاعب لاتسيو داخل منطقة الجزاء.



فيما جاء الهدف الثاني عن طريق مجهود فردي مهاري من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أهدى الكرة على طبقٍ من ذهب لرونالدو لإحراز الهدف الثاني، قبل أن يتمكن تشيرو إيموبيلي من إحراز هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وكاد لاتسيو أن يُدرك التعادل لولا يقظة تشيزني في لقطة مثيرة لركلة حرة في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمُباراة.



وحقق النجم البرتغالي بهدفيه في مرمى لاتسيو رقمين مُبهرين، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل خمسين هدفاً على الأقل في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، كما أصبح أسرع لاعب يُسجل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي حيث حقق ذلك بعد لعب 61 مُباراة، متفوقاً على أقرب مُنافسيه الأوكراني أندري شيفشينكو والبرازيلي رونالدو والأرجنيتني دييجو ميليتو والفرنسي دافيد تريزيجيه.



