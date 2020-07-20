بعد تعادل الانترميلان مع روما.. اليوفي يقترب من درع الدوري

أنسامد- 20 يوليو/تموز- بات درع الدوري الإيطالي يقترب من نادي اليوفينتوس، بعد تعادل مخيب للآمال للفريق أمام نادي روما، بنتيجة 2-2.



وسقط الانترميلان في فخ التعادل في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي، في ملعب أولمبياكو في العاصمة، إذ تقدم الأنتر بهدف أحرزه دي فريج، قبل أن يحقق نادي روما "رومنتادا" بهدفين لسبيانزولا وميختريان. وأنقذت ركلة جزاء الفريق الازرق من الهزيمة قبل نهاية المبارة، أحرزها البلجيكي لوكاكو.



وبعد هذا التعادل، ضمن الانتر الصعود حسابيا إلى النسخة المقبلة من دوري أبطاال أوروبا، بحصده 72 نقطة حتى الآن، لكنه ابتعد عن ملاحقة فريق يوفينتوس، على مغازلة درع الدوري الإيطالي لهذا العام، الذي حصد 77 نقطة مع انتظار مباراته اليوم، أمام نادي لاتسيو في الجولة نفسها.



النتيجة كانت مخيبة أيضا لفريق روما، إذ أن نقطة واحدة لم تساعده على مغادرة المرتبة الخامسة في تصنيف الدوري، التي تبقيه في خيارات الصعود للدوري الأوروبي.



