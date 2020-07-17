إيطاليا: سباق دراجات جيرو دي لومبارديا منتصف أغسطس

أنسامد- 16 يوليو/ تموز- احتفى عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية، جورجوي جوري، بعودة سباق الدراجات "جيرو دي لومبارديا ، المنتظر في منتصف أغسطس المقبل، من مدينة بيرجامو، التي كانت بؤرة لوباء كورونا المستجد في الإقليم.



وأوضح جوري أن عودة السباق الذي يحمل أيضا اسم لومبارديا، له "الكثير من الرمزية"، مشيرا إلى أن عام 2020 كان عبثيا بسبب وباء كورونا المستجد.



وخلال خلال تقديم النسخة الـ 114 للسباق، بين جوري أن عودة المدينة إلى حالتها الطبيعية يبدأ أيضا من خلال سباق جيرو دي لومبارديا، لافتا إلى أن بيرجامو تركت خلف ظهرها تلك الأحداث المؤلمة التي وقعت خلال الربيع الماضي.



وتابع عدمة المدينة أن بيرجامو ستنطلق إلى العالم مجددا بما تمتلكه من أماكن للفنون والثقافة والسحر والرياضة، لتعود أكثر جمالا وقوة من ذي قبل، مشددا على إن هذه العودة سوف يرافقها احترام لجميع الإجراءات الصحية المتخذة لمنع عودة الوباء.



ويعد سباق "جيرو دي لومبارديا" من اقدم سباقات الدراجات في العالم، إذ تعود أول نسخة له إلى عام 1905. ومن المقرر أن يبدأ المتسابقون خلال نسخة العام الحالي من وسط مدينة بيرجامو.



