إيطاليا لن تسمح بوجود الجماهير في الملاعب حتى سبتمبر

أنسامد - 16 يوليو / تموز - تستمر إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بدون جمهور حتى سبتمبر المقبل على الأقل مع بدء الموسم الجديد (2020/2021)، حسبما أعلن الخميس وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا.



وأكد سبادافورا في مجلس الشيوخ الإيطالي: "صحيح أن هناك مساحات كبيرة في الملاعب تضمن التباعد الاجتماعي بين الجمهور، ولكن السماح لعشرة آلاف بالحضور إلى مكان واحد بوسائل المواصلات العامة أو الخاصة وتنظيم دخولهم للملاعب وقياس درجة حرارتهم يعد مخاطرة أيضاً».



وأضاف وزير الرياضة: «في ظل تبقي أسبوعين أو أكثر قليلا على انتهاء الموسم الحالي، وبالتحديد في الثاني من أغسطس المقبل، من الصعب ضمان هذا الأمر».



واختتم سبادافورا تصريحاته قائلاً: «أعد بخلق الظروف المناسبة للتمكن من فتح أبواب الملاعب من جديد بدءا من الموسم الجديد».



