فورميلا 1: فوز لويس هاملتون وخروج سائقي فيراري

أنسامد- 13 يوليو- تموز- استطاع البريطاني لويس هاملتون، اقتناص جائزة سباق سباق "F1 Styrian Grand Prix" الذي استضافته النمسا بعد فوز سهل بفارق 7 نقاط عن وصيفه الفنلندي فالتري بوتاس.



وشهد السباق اخروج مبكر لسائقي فريق فيراري، سبستيان فيتل وشارل لوكلرك، عقب تصادم سيارتهما معا، والتسبب في أضرار كبيرة في السياراتين.



وعبر لوكلرك عن خيبة أمله تجاه هذا الحادث، مؤكدا أنه وقع بسبب خطأه، مشيرا إلى أن سبستيان فيتل كان زميله في الفريق.



ومن جانبه، أوضح مدير الفريق ماتيا بينوتو أن الوقت ليس مناسبا للبحث عن المخطئين في الحادث، مشددا على ضرورة أن يظل الفريق متحد.



وحصد لويس هامليتون، سائق مرسيدس وبطل العالم لستة مرات، على المرتبة الاولى في هذه النسخة الثانية من السباق، الذي استضافته مدينة سبيلبيرج في النمسا، وذلك بعد أسبوع من تحقيقه نتائج مخيبة بالحلول في المرتبة الرابعة خلال السباق الأول.



بينما حل في المرتبة الثانية، زميله في الفريق فالتري بوتاس، قبل أن يقتنص سائقي ريد بول، ماكس فرستابين وألكساندر ألبون.



يحكي سبستيان فيتل عن الخروج المبكر، بالقول إنه كان في منافسة شرسة مع سيارات أخرى قبل أن يصل زميله في الفريق، شارل لوكلرك، مشيرا إلى أن فيراري كان في مستوى جيد في المباراة قبل الخروج.



