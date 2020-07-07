كونتي:ارتكبنا أخطاء لا تقع فيها الأندية الكبرى

أنسامد- 6 يوليو- تموز- أكد أنتونيو كونتي، مدرب نادي أنتر ميلان الإيطالي، عقب الهزيمة من نادي بولونيا أن فريقه وقع في بعض الاخطاء التي لا تقع فيها الأندية الكبرى.



وبين كونتي: بالنسبة الاندية الكبرى، بعض الأشياء لا تحدث. نحن لسنا فريقا كبيرا، وينبغي أن نكون كذلك. من المفترض أن يكون لدينا هامش قليل للخطأ، ولكننا لم نتمكن من تقليل الأخطاء، وما حدث اليوم يثبت ذلك.



وتعرض نادي الأنتر للهزيمة على أرضه، في منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي، بنتيجة 1-2 أمام نادي بولونيا. ورغم التقدم المبكر لصاحب الأرض بهدف للبلجيكي روميلو ولكاكو في الدقيقة الـ 22، إلا أن بولونيا قلب المباراة بهدفي موسى جوارا في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الثاني، موسى بارو للضيوف في الدقيقة 80.



وشدد كونتي على ضرورة الفوز بكل المباريات الباقية، لاسيما وأن التأهل لدوري الأبطال الأوروبي صار مهددا، مشيرا إلى ضرورة العودة للمنافسة بعد هذه الهزائم.



وأشار كونتي إلى أنه يشعر بالحزن وخيبة الامل من هذه الهزائم، لكنه أكد أن الفوز لا يأتي بين يوم وضحاه.



