كونتي يرفض الهجوم على إنتر ميلان

انسامد - 2 يوليو - تموز - يرفض أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، الهجوم على النيراتزوري، مطالبًا بالهجوم عليه شخصيًا فقط.



إنتر ميلان سحق ضيفه بريشيا بنصف دستة أهداف مقابل لا شيء، في الأسبوع الـ29 من عمر بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب جوزيبي مياتزا.



وقال كونتي في تصريحات بعد المباراة نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد لعبنا جيدًا لتحقيق الفوز، لكني أحببت أيضًا موقف الفريق الذي لم يتوقف أبدًا عن الهجوم، لقد سجلنا ستة أهداف ولم نستقبل أي هدف، لذا يجب أن يكون هذا سببًا للرضا".



وأكمل: "هناك دائمًا إيجابيات من مشاهدة إنتر، لكن البعض يرغب فقط في رؤية نصف الزجاجة الفارغ وليس النصف الممتلئ، إنهم يريدون خلق مشاكل، لكنني لا أمانع في ذلك، هاجمني وليس النادي أو هؤلاء اللاعبين".



واستمر: "نحن نعمل بجد، لقد حققنا أقصى استفادة من فترة الحجر الصحي لتجربة شيء مختلف على المستوى التكتيكي، وقد أحببت الفريق مؤخرًا، لأنني رأيت الأفكار والمواقف التي كنا نمارسها، النتيجة لا تطابق الأداء دائمًا، لكن هذا لا يعني أن كل شيء سلبي".



