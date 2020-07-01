يوفنتوس يؤكد صدارته للدوري الايطالي

انسامد - الاول من يوليو - تموز - حافظ يوفنتوس على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على جنوى خارج أرضه بملعب لويجي فيراريس بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الكاتشيو ليرفع رصيده إلى 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.



سجل أهداف البيانكونيري كلاً من باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا في الشوط الثاني بينما سجل لجنوى أندريا بينامونتي.



استحوذ اليوفي على الكرة بشكلٍ شبه كامل في الشوط الأول وحاول كثيراً الوصول لشباك مرمى الحارس ماتيا بيرين الذي تألق في العديد من اللقطات.



