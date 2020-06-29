إنتر ميلان يقلب الطاولة على بارما في 3 دقائق

انسامد - 29 يونيو - حزيران - تمكن نادي إنتر ميلان من تحقيق انتصار متأخر وصعب على حساب بارما، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب اينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.



وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المرتبة الثامنة.



وسجل كواسي جيرفينيو هدف التقدم لصالح بارما في الدقيقة 15، وذلك بعد أن راوغ دفاعات إنتر ميلان بمهارة فائقة، قبل أن يُسكنها شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، معلناً عن تقدم أصحاب الأرض.



وارتبك لاعبو إنتر ميلان بعد هذا الهدف، وافتقدت محاولاته لإدراك التعادل للشراسة المطلوبة سواء من تسديدة باريلا وأخرى للاوتارو مارتينيز أمسكها بسهولة، الحارس لويجي سيبي.



