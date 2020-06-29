يوفنتوس ولاتسيو.. صراع الصدارة

انسامد - 29 يونيو /حزيران - يواصل فريقا يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم عندما يحل الأول ضيفاً على جنوه والثاني ضيفاً على تورينو في افتتاح فعاليات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب جدول المسابقة بفارق أربع نقاط فقط أمام لاتسيو قبل بداية المراحل العشر الأخيرة في الموسم.



وتبدو المقاعد الأربعة للدوري الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل شبه محسومة لفرق يوفنتوس ولاتسيو وانتر ميلان وأتالانتا فيما يدور الصراع بين ستة فرق على بطاقتي التأهل من البطولة لمسابقة الدوري الأوروبي.



