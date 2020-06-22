مدير إنتر ميلان يحبط آمال برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو

انسامد - 22 يونيو - حزيران - أحبط جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان آمال برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أنه واثق من استمرار اللاعب في النادي الموسم القادم.



ويسعى برشلونة للحصول على خدمات مارتينيز لتدعيم خط الهجوم وخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن، لكن على الجهة المقابلة، يرفض إنتر ميلان البيع بشكل نهائي، ولا يوجد فرصة أمام النادي الكاتالوني سوى دفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 111 مليون يورو، وهو ما يرفضه في الوقت الراهن.



وأوضح ماروتا أن إنتر ميلان لن يتخلى عن لاوتارو مارتينيز إلا إن طلب اللاعب الرحيل، كما أكد أيضاً ان اللاعب لم يطلب المغادرة رغم شعوره بالسعادة من اهتمام برشلونة وباقي الأندية الأخرى.



وقال المدير الرياضي المحنك في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "من المعروف أن لاوتارو محور الحديث في السوق، لكنه حقق بداية استثنائية في الموسم، إنه ما زال صغيراً ولديه خصائص رائعة، العديد من الفرق تريده، إنتر ميلان كيان لا يميل إلى بيع لاعبيه، إذا لم يبدي اللاعب رغبة بالمغادرة، فنحن نتمسك به بشدة".



