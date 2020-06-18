تتويج نابولي بكأس إيطاليا

انسامد - 18 يونيو /حزيران - إستطاع نابولي أن يحقق لقب كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح 2/4 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.



ووفقا لموقع «أوبتا» الخاص بالإحصائيات، أصبح نابولي خامس نادي يحقق أكبر عدد من الألقاب بكأس إيطاليا بعد كل من يوفنتوس (13 مرة)، روما (9 مرات)، الإنتر (7 مرات)، لاتسيو (6 مرات).



كما يعد هذا النهائي هو الأول الذي يتم حسم نتيجة المباراة بركلات الترجيح منذ نهائي عام 2009 الذي أقُيم بين لاتسيو وسامبدوريا والذي فاز بها لاتسيو، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



