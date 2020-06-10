يوفنتوس واثق من تجديد عقد ديبالا

انسامد - 10 يونيو - حزيران - كشف موقع "جول" بنسخته العالمية عن ثقة نادي يوفنتوس الإيطالي في تجديد عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الفترة القادمة.



وسينتهي عقد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع فريقه الحالي يوفنتوس صيف عام 2022، لذلك يرغب النادي الإيطالي في إنهاء الأمور بتجديد عقد اللاعب.



وأشار الموقع إلى أن المفاوضات بين يوفنتوس واللاعب تسير بشكلٍ جيد، حيث أن ديبالا يرغب في البقاء مع اليوفي، والأخير يضع آمالاً كبيرة عليه لقيادة خط هجوم البيانكونيري في السنوات القادمة.



وأضاف الموقع أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يرغب في الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 12 مليون يورو، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقميص رقم 10 طوال فترة تواجده في الفريق، بغض النظر عن اللاعب الذي سينضم إلى البيانكونيري في السنوات القادمة.



وأكمل الموقع بأن بالرغم من طلبات ديبالا الكثيرة، إلا أن إدارة يوفنتوس سيعمل على تحقيقها، والإعلان رسمياً عن تمديد عقد اللاعب.



الجدير بالذكر أن باولو ديبالا قد شارك هذا الموسم مع فريقه يوفنتوس في 34 مباراة، ونجح في تسجيل 13 هدفاً، وصنع 12 آخرين.



