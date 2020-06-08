إنترميلان يُحدد سعر سكرينيار وسط اهتمام برشلونة ويونايتد

انسامد - 8 يونيو - حزيران - حدد إنترميلان الإيطالي سعر 71 مليون باوند أو ما يُعادل 80 مليون يورو لمُدافع السلوفاكي المُخضرم ميلان سكرينيار.



وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد الذي أبدى مُدربه أولي جونار سولشاير اهتماماً بخدمات نجم النيراتزوري عليه أن يدفع ذلك المبلغ إذا أراد الحصول على توقيع سكرينيار، الذي سيُشكل وجوده في حالة انضمامه قوة جديدة تُضاف لدفاع اليونايتد الذي يرغب في العودة من جديد لمسار التتويج بالبطولات.



وكان برشلونة قد أبدى اهتماماً هو الآخر بخدمات سكرينيار، وذلك لتعزيز خط الدفاع الذي يُعاني كثيراً هذه الأيام خاصة مع تقدم جيرارد بيكيه في العُمر، وتذبذب مستوى صامويل أومتيتي.



ويجيد سكرينيار اللعب في مراكز قلب الدفاع، والظهير الأيمن، ولاعب الوسط الدفاعي، وسبق له اللعب لفرق زيلينا في بلاده سلوفاكيا، وسامبدوريا في إيطاليا، قبل أن تصل مسيرته لمحطتها الحالية في إنترميلان الذي يُقدم معه مستويات كبيرة جذبت له اهتمام أكبر الأندية الأوروبية.

