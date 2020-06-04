السيتي لا يفصله سوى الشرط الجزائي للتعاقد مع بن ناصر

انسامد - 4 يونيو - حزيران - ذكرت المحطة الإذاعية الفرنسية "RMC sports" بأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي على بعد خطوة فقط من التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط فريق ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وانتقل الجزائي الشاب بن ناصر ابن 22 عاماً إلى صفوف ميلان الصيف الماضي، قادماً من إمبولي الإيطالي بمبلغ 16 مليون يورو.



ولفت بن ناصر الأنظار إليه بشدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالبطولة القارية.



وأشارت المحطة إلى أن الصحف الإنجليزية والإيطالية تحدثت عن إمكانية انضمام بن ناصر إلى السيتي ومزاملة مواطنه رياض محرز، خاصةً بعدما طلب الإسباني بيب جوارديولا التعاقد معه.



