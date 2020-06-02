تشيلسي يعرض جورجينيو على يوفنتوس مقاب بيانيتش

انسامد - 2 يونيو - حزيران - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هناك مفاوضات جارية بين تشيلسي ويوفنتوس قد ينتج عنها صفقات تبادلية مهمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل رغبة كل منهما بالتعاقد مع لاعب من الفريق الآخر.



وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت، اتجه يوفنتوس نحو جورجينيو بعد فشله بإقناع آرتور ميلو نجم برشلونة بالانتقال إلى صفوفه، لاسيما وأن اللاعب سبق له اللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري في يوفنتوس.



وأضاف التقرير أن تشيلسي لا يمانع فكرة انتقال جورجينيو إلى السيدة العجوز، لكن الجواب كان واضحاً من إدارة النادي اللندني "اعطونا ميراليم بيانيتش، وسوف نمنحكم جورجينيو".



ويعد تشيلسي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم البوسني بيانيتش لتدعيم خط الوسط، علماً أن اللاعب يحظى أيضاً باهتمام قوي من برشلونة الذي يتفاوض مع السيدة العجوز على إبرام صفقة تبادلية هو الآخر.



