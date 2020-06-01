إنترميلان يأمل في تمديد إعارة سانشيز

انسامد - الاول من يونيو - حزيران - تأمل إدارة نادي إنترميلان أن تنجح في تمديد إعارة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، المُعار من مانشستر يونايتد، والذي تنتهي إعارته في الثلاثين من يونيو.



وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورت البريطانية، فقذ ذكر باولو أوزيليو، المُدير الرياضي للنيراتزوري، أن النادي يتطلع الآن لتمديد بقاء سانشيز حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، الذي ستتواصل مُبارياته خلال الصيف نظراً لما أحدثه فيروس كورونا من تغييرات في جدول المُسابقة.



وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت استئناف النشاط الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا اعتباراً من 20 يونيو.



ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المُسابقة برصيد 54 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 63 نقطة، ويحل لاتسيو وصيفاً برصيد 62 نقطة.



