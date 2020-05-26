برشلونة يسعي للحصول علي بيانيتش لاعب يوفنتوس

انسامد - 26 مايو - ايار - لا يزال نادي برشلونة مهتماً بالحصول على خدمات ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط يوفنتوس، وذلك رغم تعنت الفريق الإيطالي ورغبته في ضم أرتور ميلو مقابل التخلي عن النجم البوسني.



ويُعتبر ميراليم بيانيتش من أبرز اللاعبين الذي كان برشلونة مهتماً خلال السنوات الماضية، فالفريق الكتالوني أبدى رغبته في ضم النجم البوسني منذ أن كان لاعباً في صفوف روما الإيطالي، لكن يوفنتوس انقض عليه آنذاك متفوقاً على البارسا.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة أجرى تقريراً داخلياً في شهر يناير الماضي يؤيد التوقيع مع ميراليم بيانيتش، حيث جاء في التقرير: "يُساهم اللاعبون الأكبر سناً بشكل أكبر في المراكز التي تتطلب المزيد من المعرفة".



تجدر الإشارة إلى أن محاولة النادي الكتالوني الحالية لضم بيانيتش هي الرابعة، حيث فشل البارسا في إنجاز الصفقة، في 3 مرات سابقة، سواء عندما كان اللاعب في روما أو في يوفنتوس.



