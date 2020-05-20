رسالة حماسية من كريستيانو رونالدو بعد العودة إلى التدريبات

انسامد - 20 مايو - ايار - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيراً للانضمام إلى تدريبات نادي يوفنتوس اليوم الثلاثاء استعداداً لانطلاق منافسات الدوري الإيطالي مُجدداً.



عاد صاروخ ماديرا في الواقع إلى تورينو يوم 5 مايو الماضي ولكن كان عليه أن يقضي أسبوعين في الحجر الصحي قبل السماح له بالتواجد في كونتيناسا مركز يوفنتوس للتدريبات، وذلك وفقاً للإرشادات الطبية المعتمدة خلال جائحة فيروس كورونا.



وفي الوقت الحالي مازال الغموض يكتنف مسألة عودة المنافسات في الدوري الإيطالي، لكن مع السماح بعودة التدريبات الجماعية فإنه من المنتظر حسم مصير المسابقة بنهاية شهر مايو، وهناك آمال تتعلق بعودة البطولة في منتصف يونيو.



