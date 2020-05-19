إنتر ميلان يقترب من ضم تيمو فيرنر

انسامد - 19 مايو - ايار - أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن اقتراب نادي إنتر ميلان من التعاقد مع تيمو فيرنر نجم خط هجوم لايبزيج الألماني، خلال سوق الانتقالات القادمة.



وارتبط اسم تيمو فيرنر صاحب 24 عاماً بالانتقال للعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث يراقب الريدز اللاعب منذ فترة طويلة.



ولكن يبدو أن ليفربول سيفشل في ضم تيمو فيرنر، بعد دخول إنتر ميلان بقوة في الصراع على ضم الدولي الألماني المميز.



وأضاف الموقع أن تيمو فيرنر قد غيّر قراره، وبات يرغب في اللعب بالدوري الإيطالي، لذلك سيستغل الإنتر ذلك بضمه في أسرع وقت.



وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الحالي سيكون له دوراً كبيراً في انضمام فيرنر إلى النيراتزوري، حيث بمجرد حصول الإنتر على أموال بيع لاوتارو إلى برشلونة الإسباني، سيذهب لحسم صفقة النجم الألماني على الفور.



الجدير بالذكر أن تيمو فيرنر قد شارك مع فريقه لايبزيج حتى الآن هذا الموسم في 37 مباراة، ونجح في تسجيل 27 هدفاً، وصنع 12 آخرين.



