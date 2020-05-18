يوفنتوس يستهدف ضم خيمينيز نجم الدوري الإنجليزي

انسامد - 18 مايو - ايار - يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي جهوده لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة، وذلك لتدعيم حظوظ الفريق في المُنافسة على كافة المُسابقات المحلية والأوروبية.



وبحسب تقرير فني.. فإن إدارة البيانكونيري وضعت اسم المُهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، في قائمته التعاقدية للموسم المُقبل، وذلك بعد أدائه القوي خلال نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.



وذكر التقرير أن نادي يوفنتوس ليس الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على توقيع خيمينيز، حيث يرغب مانشستر يونايتد أيضاً في ضمه، فضلاً على ارتباط اسمه بخطوة انتقال مُحتملة إلى ريال مدريد.



ولعب خيمينيز 88 مُباراة في كافة المُسابقات لصالح وولفرهامبتون، ونجح في تسجيل 39 هدفاً، كما صنع لزملائه 18 هدفاً.



وسبق لخيمينيز اللعب لعدة أندية في بلاده المكسيك وفي أوروبا، حيث مثل ألوان نادي كلوب أمريكا المكسيكي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي.



أما مع مُنتخب بلاده لعب خيمينيز 82 مُباراة بألوان المكسيك، ونجح في تسجيل 23 هدفا، وشارك في ثلاث مُباريات خلال نسخة المونديال الأخير الذي استضافته روسيا.



