ميلان يسعي لضم الهولندي ديباي

انسامد - 12 مايو - ايار - عرف الكثير من الهولنديين التألق بقميص نادي ميلان على مر التاريخ، وذلك منذ الثلاثي الذهبي فرانك ريكارد ورود جوليت وماركو فان باستن.



وتواجد العنصر الهولندي في تشكيلة النادي الأحمر والأسود في عصور مختلفة في العقود الثلاثة الأخيرة، ولذلك فإن ميلان يأمل في استعادة هذا التقليد من جديد في الموسم القادم.



ووضع النادي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب هولندا ضمن أهدافه المحتملة للموسم القادم، وهو اللاعب الذي اتصل به ميلان بالفعل في الموسم الماضي.



وفي ظل رغبة الروسونيري في الفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ26 عاماً، فإن تصريحات الرئيس جان ميشيل أولاس بشأن احتمالية بيعه تزيد من فرص انتقاله بالفعل.



تكمن المشكلة أن ميلان ليس من ضمن الفرق المرشحة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، ولذا ربما تكون لدى الأندية الأخرى فرصة أكبر لكي تحظى بتوقيع اللاعب الذي سجل 14 هدفاً في 18 مباراة مع ليون قبل إصابته بالركبة.



