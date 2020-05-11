يوفنتوس يقدم لاعبين مقابل التعاقد مع بوجبا

انسامد - 11 مايو - ايار - واصل يوفنتوس البحث عن حلول جديدة من أجل استعادة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومحاول تخفيض ثمن الصفقة قدر الإمكان وارتبط بوجبا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف في ظل عدم انسجامه مع أفكار المدرب أولي جنار سولشاير، ورغبته بخوض تجربة جديدة، وهناك ناديين مهتمان بالحصول على خدمات بشكل كبير وهما ناديه السابق يوفنتوس بالإضافة إلى ريال مدريد، كما هناك اهتمام أيضاً من جانب باريس سان جيرمان.



وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن يوفنتوس ما زال يأمل بالتوقيع مع بوجبا بعد أن فشل في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن المشكلة تكمن أن مانشستر يونايتد يقدر سعر اللاعب بـ150 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن للنادي البيانكونيري دفعه بالوقت الحالي، لاسيما وأنه يعاني اقتصادياً كحال جميع أندية العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.



