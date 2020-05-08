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وزير الرياضة الإيطالي يأمل استئناف تدريبات الكرة 18مايو
    انسامد - 8 مايو - ايار - أعرب وزير الشباب والرياضة، فينتشينزو سبادافورا، أمس الخميس عن أمله استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم الإيطالية بداية من 18 مايو الجاري.

    وأوضح الوزير عقب لقاء جمع بين اتحاد كرة القدم الإيطالية واللجنة العلمية الفنية أن الطرفين حللا البروتوكول المقترح من قبل الاتحاد بشأن استئناف التدريبات الجماعية بداية من 18 مايو الجاري، آملا أن يكون الطرفين قد توصلا لحلول للقضايا الإشكالية، حتى تُستأنف هذه التدريبات، بما يتوافق مع تطورات الوضع الصحي في إيطاليا خلال الأيام العشرة المقبلة.

    وفي فيديو على فيسبوك، أشار الوزير إلى أنه عقب تحليلات معمقة، سوف تجري اللجنة العلمية الفنية تقييمها الخاص الذي ستقدمه بشكل رسمي إلى وزارة الصحة.

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