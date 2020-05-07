إيركسن: إنترميلان هو أفضل نادٍ إيطالي

انسامد - 7 مايو - ايار - قال كريستيان إيركسن، نجم خط وسط إنترميلان الإيطالي، إن ناديه هو أفضل أندية الدوري الإيطالي، مُتجاهلاً يوفنتوس حامل اللقب ومُتصدر الموسم الحالي.



وأجاب إيركسن على عدد من أسئلة مُتابعيه عبر إنستجرام، ونقل إجاباته موقع توتو ميركاتو الإيطالي، وقال في أبرز ما تضمنته تلك الإجابات:"أحب لعب كرة القدم، ذلك هو أكبر حافز لي".



وتابع النجم الدنماركي المُنتقل حديثاً من توتنهام هوتسبير، قائلاً :"هدفي القادم أن ألعب بانتظام مع الإنتر".



وأكمل لاعب النيراتزوري حديثه قائلاً :"مثلي الأعلى كان لاودروب و فرانشيسكو توتي"، وعند سؤاله عن أفضل نادٍ في الدوري الإيطالي أجاب بأنه الإنتر.



وكان إيركسن قد انتقل في يناير الماضي إلى النيراتزوري قادماً من السبيرز، بمقابل 90 مليون يورو، ويستمر عقده حتى يونيو 2024.



وشارك إيركسن في الفترة التي سبقت توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا في 8 مُباريات مع الإنتر في كافة المُسابقات، سجل فيهم هدفاً وصنع مثله، ويُعول عليه كثيراً جمهور الفريق لإحداث الفارق مع كتيبة المُدرب كونتي الفترة المقبلة