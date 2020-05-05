إبراهيموفيتش جاهز للعودة إلى ميلان

انسامد - 5 مايو - ايار - كشفت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن استعداد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي للعودة إلى ميلانو من جديد، تمهيداً لاستئناف تدريبات الروسونيري.



ويتواجد حالياً زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً في السويد، حيث قام بعزل نفسه هناك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في قارة أوروبا والعالم أجمع.



وعاد النجم السويدي من جديد إلى صفوف ميلان شهر يناير من العام الجاري بعقد لمدة ستة أشهر مع إمكانية إضافة موسم آخر.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش مستعد الآن للعودة إلى فريق ميلان لاستئناف التدريبات، حيث تقوم الآن وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بوضع البروتوكول تدريبات الأندية، حيث من المتوقع عودة التدريبات في النصف الثاني من شهر مايو الجاري.



