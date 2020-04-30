يوفنتوس وإنتر يشعلان المنافسة على ضم فيرنر

انسامد - 30 ابريل - نيسان - دخل يوفنتوس وإنتر ميلان في صراع المنافسة على ضم الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.



وينتهي تعاقد فيرنر البالغ من العمر 24 عاماً مع فريقه في صيف 2023، ويعتبر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالوقت الحالي، ولفت الأنظار بقوة بفضل تألقه في الدوري الألماني. بتسجيله 27 هدفاً وصناعة 12 أخرين في 36 مشاركة مع لايبزيج هذا الموسم.



وأشار الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا والخبير بسوق الانتقالات، أن يوفنتوس وإنتر في محادثات مع ممثلي تيمو فيرنر في الأيام الماضية.



وأكد دي مارزيو في جلسة أسئلة وأجوبة، أن فيرنر سيغادر فريقه الألماني خلال الأشهر المقبلة قائلاً: "أعلم أن فيرنر سيترك لايبزيج، مع تحرك ممثليه لإيجاد خطوته المقبلة، وتحدثوا مع يوفنتوس وإنتر".



كما أعترف بأنه غير متأكد عما إذا كان ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في محادثات مع ممثلي اللاعب، بالنظر إلى وفرة اللاعبين وخط هجومه الناري.



ويملك فيرنر شرطاً جزائياً في عقده مع فيرنر تبلغ قيمته 60 مليون يورو، مما يجعله أكثر جاذبية للعديد من الأندية الكبرى.



