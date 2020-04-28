أندية الدوري الإيطالي تحدد الموعد النهائي لاستئناف الموسم

انسامد - 28 ابريل - نيسان - حددت الأندية الإيطالية الموعد النهائي الذي يمكن فيه استئناف الموسم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي حال لم تعد الحياة لبطولة الكالتشيو قبل هذا الموعد، فإنه سيتم إلغاء البطولة هذا الموسم.



وحصلت الأندية الإيطالية على تصريح للعودة إلى التدريبات في 18 من شهر مايو المقبل، بينما تم السماح للرياضيين الذي يمارسون ألعاب فردية بالتدرب ابتداءً من 4 من نفس الشهر.



وأوضح الموقع الإيطالي الشهير أن الأندية الإيطالية طالبت بتقديم موعد البدء في التدريبات مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، لكن الحكومة رفضت هذا الأمر بشكل قاطع، وهو ما أكده وزير الرياضة.



وأجمعت الأندية الإيطالية على أن 14 من شهر يونيو هو آخر موعد يمكن فيه استئناف الموسم، وإن لم يحدث ذلك، فلا يمكن استكمال الدوري الإيطالي، وذلك لكون اللاعبين يحتاجون لفترة تحضير طويلة للعودة مجدداً للعب.



وأضاف التقرير أن رابطة الدوري الإيطالي سوف تقاضي الحكومة إن تم إلغاء الموسم، وتطالب بتعويضات مالية ضخمة نتيجة للخسائر التي لحقت بالأندية.



