رئيس وزراء إيطاليا يحدد موعد عودة فرق الدوري للتدريبات

انسامد - 27 ابريل - نيسان - ازداد تفاؤل جماهير كرة القدم بإمكانية استكمال الموسم الكروي الحالي بعد أن حدد جوسيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا موعد عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري الإيطالي، رغم أن إيطاليا تعد أكثر الدول الأوروبية تضررًا من انتشار وباء كوفيد - 19 (فيروس كورونا) مع إسبانيا.



وأعلن رئيس الوزراء الايطالي جوسيبي كونتي أن الفرق الرياضية المحترفة يمكنها استئناف التدريب في 18 مايو.



وتعني الخطوة أن الدوري الإيطالي للدرجة الأولى لكرة القدم يمكن أن يستأنف اللعب في يونيو.



وتم تعليق الدوري الإيطالي منذ 9 مارس ، عندما أمرت الحكومة بحظر التجول .



