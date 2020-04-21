ميلان يعود من جديد للإهتمام بضم البرازيلي ايفرتون

انسامد - 21 ابريل - نيسان - عاد نادي إي سي ميلان الإيطالي للاهتمام بالجناح البرازيلي الشاب والمميز، إيفرتون نجم وهداف نادي جريميو ولاعب المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.



وكان إيفرتون سوزا سواريز مطلوبًا من أكثر من فريق في الموسم الماضي ابرزهم الروسونيري الإيطالي وآرسنال الإنجليزي بجانب إيفرتون الأنجليزي الآخر، مع شائعات بإهتمام نادي ليفربول.



وحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الشهيرة فإن الميلان يريد ضم الجناح البرازيلي المميز صاحب ال24 عام، والذي يستعد للاحتراف بعض أن قضى 4 سنوات مع الفريق الأول البرازيلي.



وتشير الأنباء بأن عدم وجود إهتمام من الفرق الأخرى سيقلل من سعر اللاعب ولكن ميلان لا يريد دفع مبلغ مرتفع لضم إيفرتون بسبب وجود نسبة لناديه السابق "فورتاليزا" وهو شرط أساسي من شروط رحيله عن فريقه الحالي.



