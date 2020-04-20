ميلان يصدم تشيلسي بشأن مستقبل أليسيو رومانيولي

انسامد - 20 ابريل - نيسان - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب أليسيو رومانيولي قائد ومدافع فريق ميلان من تجديد عقده مع النادي، ليضع بذلك الروسونيري حداً لشائعات رحيل اللاعب في سوق الانتقالات القادمة.



وارتبط اسم أليسيو رومانيولي بالرحيل عن صفوف ميلان عقب انتهاء الموسم، في ظل رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي بضمه، لتعزيز خط دفاعه.



ولكن إدارة ميلان الإيطالي قد رفضت التفريط في قائد ونجم الفريق الأول، وفي طريقها لتمديد عقد رومانيولي.



وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن أليسيو رومانيولي على بعد خطوة فقط من تمديد عقده مع ميلان الذي سينتهي في صيف عام 2022.



