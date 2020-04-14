إنتر ميلان يفاجئ برشلونة بشرط للتخلي عن لاوتارو مارتينيز

انسامد - 14 ابريل - نيسان - حدد إنتر ميلان مطلبه الرئيسي للتخلي عن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لمصلحة برشلونة الذي يسعى جاهداً للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.



ويحاول البرسا التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو، لكن النيراتزوري يرفض التخلي عن اللاعب باقل من 111 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقده مع النادي، في حين أن النادي الكاتالوني غير قادر على دفع مبلغ كهذا في ظل أزمة كورونا، كما أن لديه صفقات أخرى يحتاج لتمويلها أبرزها استعادة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.



ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان يريد الحصول على المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان مقابل التخلي عن لاوتارو مارتينيز بصفقة تبادلية بشكل كامل.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إنتر ميلان يرى أن العملية متوازنة جداً، حيث أن قيمة فسخ عقد لاوتارو 111 مليون يورو، في حين أن برشلونة تعاقد مع جريزمان بمبلغ مشابه في الصيف الماضي.



وأضاف التقرير أن إنتر ميلان سوف يقترح على برشلونة هذا الخيار في الفترة القادمة، في حين أن النادي لا يفكر أبداً في بيع لاوتارو بسعر أقل من الشرط الجزائي