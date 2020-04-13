ابراهيموفيتش لا يرغب في الاعتزال .. هل يبقى في ميلان؟

انسامد - 13 نيسان - يزداد الغموض حول مستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبلغ من العمر 38 عام مع نادي ميلان، وذلك بعد توقف الموسم الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبشكل مدمر في إيطاليا. وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير فإن زلاتان إبراهيموفيتش لا يرغب في الاعتزال حاليًا بالرغم من وصوله لهذا السن المتقدم، مشيرةً إلى أنه يرغب في استكمال مشواره في الموسم المقبل.



ويتدرب حاليًا، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي إي سي ميلان الإيطالي في نادي هامارباي السويدي، والذي يمتلكه بسبب عدم وجود عزل صحي كامل في السويد مثل الذي يُطبق حاليًا في إيطاليا.



وأفادت بأن عودة إبراهيموفيتش إلى نادي ميلان في الشتاء الماضي جاءت بسبب وجود الأسطورتين بوبان ومالديني والذين سيرحلان بنهاية الموسم الحالي مما قد يؤثر على بقاء السلطان في إيطاليا.



