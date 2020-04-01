Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
رئيس لاتسيو يستعد لصدام عنيف مع حكومة إيطاليا
    انسامد - الأول من أبريل / نيسان - يدرس كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالى، عودة الفريق إلى التدريبات بدايةً من الأسبوع القادم، على الرغم من حالة الطوارئ التي تعيشها إيطاليا، بعد انتشار فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت"الإيطالية، إن لاتسيو يسعى لإستئناف التدريبات، بالرغم من تعليمات الحكومة المتمثلة في وزير الرياضة فينشينزو سبدافورا، الذى أعلن إستحالة وجود التدريبات لأي فريق، خلال شهر أبريل ومايو، وحتى تتجاوز إيطاليا هذه الفترة الصعبة.

    لكن دخل كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو فى حالة من العند، مؤكداً على عودة النسور إلى التدريبات، في مركز تدريبي مُعقم، بالإضافة إلى وجود الطاقم الطبي للفريق، واتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة من الفيروس، بدءا من الأسبوع القادم.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جنوة:كوبري موراندي.. 94 متر

    ألبوم الصور