رئيس لاتسيو يستعد لصدام عنيف مع حكومة إيطاليا

انسامد - الأول من أبريل / نيسان - يدرس كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالى، عودة الفريق إلى التدريبات بدايةً من الأسبوع القادم، على الرغم من حالة الطوارئ التي تعيشها إيطاليا، بعد انتشار فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت"الإيطالية، إن لاتسيو يسعى لإستئناف التدريبات، بالرغم من تعليمات الحكومة المتمثلة في وزير الرياضة فينشينزو سبدافورا، الذى أعلن إستحالة وجود التدريبات لأي فريق، خلال شهر أبريل ومايو، وحتى تتجاوز إيطاليا هذه الفترة الصعبة.



لكن دخل كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو فى حالة من العند، مؤكداً على عودة النسور إلى التدريبات، في مركز تدريبي مُعقم، بالإضافة إلى وجود الطاقم الطبي للفريق، واتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة من الفيروس، بدءا من الأسبوع القادم.



