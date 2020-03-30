رسالة واضحة من حارس أودينيزي إلى إنتر ميلان

انسامد - 30 مارس - اذار - بعث خوان موسو حارس فريق أودينيزي برسالة غير مباشرة إلى نادي إنتر ميلان الذي يهتم بالتوقيع معه في الموسم القادم.



وأصبح الحارس الأرجنتيني الشاب أحد الأسماء التي يُنظر لها بعين الاعتبار من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وأبرزها تشيلسي وإنتر ميلان.



واعترف موسو بأنه يتمنى اللعب بجانب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في فريق واحد، ويعتبر مارتينيز مهاجم الإنتر واحد من أفضل المهاجمين في العالم حالياً.



قال موسو في حديثه لصحيفة أوليه الأرجنتينية : "أود أن ألعب مرة أخرى مع لاوتارو مارتينيز..إنني أعرفه منذ أيامه في الراسينج فهو لاعب محارب ويمكنه أن يلعب بأي فريق، يقال أنه يُمكنه الذهاب إلى برشلونة أيضاً".



