كوفيفيو توقع عقد إيجار مساحة إدارية في ميلانو

(أنسامد) - مارس 2 - روما - وقعت مجموعة كوفيفيو Covivio العقارية، عقد إيجار لمساحة 2800 متر مربع من مبنى إداري، في حي ميلانوفيوري التجاري، جنوب مدينة ميلانو الإيطالية.



يتكون المبنى من جزئين، أحدهما يتم استخدامه بشكل رئيسي في خدمات تقديم الطعام والآخر للاستخدام المكتبي فقط. ويشهد العقار مشروع إعادة تطوير ضخم.



تتضمن عملية إعادة التطوير الجارية مراجعة تخطيط مساحات العمل لتحقيق قدر أكبر من المرونة وإنشاء قاعة مركزية ثانية ومساحات مشتركة جديدة في الطابق الأرضي بالإضافة إلى تحديث أنظمة الكهرباء والتكييف والإضاءة.



ويأتي مشروع تطوير العقار الواقع في مركز ميلانوفيوري للتسوق، في إطار استراتيجية كوفيفيو لتحديث الأصول الحالية التي تديرها بنجاح على المستوى الأوروبي. وتمثل الاتفاقية خطوة أخرى نحو استكمال عقد إيجار المبنى بالكامل.



وصرح أليكسي دال باسترو، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيفيو إيطاليا : علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية على قدرة مجموعتنا على طرح عقارات تلبي الاحتياجات الجديدة للشركات التي تبحث عن مساحات ذات كفاءة كبيرة، وأيضًا من ناحية الطاقة. (أنسامد).



