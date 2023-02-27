إيطاليا: 300 الف اسرة مهددة بالطرد من منازلها

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - أرسل اتحاد المستأجرين خطاباً الي رؤساء المناطق ورؤساء البلديات بالمدن الإيطالية الرئيسية لإخبارهم ان 300 الف أسرة معرضة للطرد من منازلها المؤجرة اضافة الي 150 الف اسرة في انتظار تنفيذ امر الطرد الحكومى.



وقد تقدم الإتحاد بطلب عاجل الي الحكومة الإيطالية لإعادة تمويل صندوق الإيجار الإجتماعي وصندوق المتأخرات الذي سينتهي رصيده حسب قانون الموازنة الإخير.



ولفت الإتحاد في طلبه الي انه مع استنفاذ الاموال المتبقية في الصندوق بعد سداد المتأخرات ستصبح السلطات المحلية دون موارد.



و من جانبه اكد أمين اتحاد المستأجرين والتر دي سيزاريس ان البلديات لا يمكن ان تظل صامتة ازاء عاصفة الإخلاء الحالية التي ستتحول الي إعصار خاصة وان المتأخرات التي تعود الي استحالة دفع الإيجار بسبب الخسارة أو الانخفاض الكبير في دخل الاسرة هي السبب الرئيسي في 90 بالمائة من حالات الطرد من المساكن. (أنسامد).



