إيطاليا: نمو استثمارات العقارات التجارية بمليار يورو في 2022

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - حقق قطاع العقارات التجارية في أوروبا نموا تجاريا بنسبة 20%، ليبلغ 40 مليار يورو، بينها مليار يورو في إيطاليا وحدها.



وكشف تقرير سنوي نشرته شركة الاستشارات العقارية في ميلانو، بإيطاليا " Scenari Immobiliari"، أنه خلال عام 2022، زادت الاستثمارات الإجمالية في أوروبا، بنسبة 20%، لتصل إلى 40 مليار يورو، بينها 1 مليار في إيطاليا، موضحا أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة جاءت على رأس الأسواق الأكثر جذبا لرؤوس الأموال في القطاع العقاري التجاري.



وبالنسبة لعروض الأسعار، يبدو أنها خلال عام 2022 قد عكست أخيرًا الاتجاه السلبي المسجل خلال فترة السنتين 2020-2021، إذ أظهرت قيم المبيعات والإيجارات، في دول الاتحاد الرئيسية، زيادة في المتوسط تقترب من 1%. ومن المتوقع أن تتبعها زيادة أخرى تتجاوز 4% خلال العام الحالي.



ورغم ذلك، أوضح التقرير أن توقعات عام 2023، تبدو غير مؤكدة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستدامة الاقتصادية للإيجارات وقدرتها على التأثير على العوائد. (أنسامد).



