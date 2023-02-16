صقلية:200 مليون يورو لمشروعات جديدة وتطوير المراكز التاريخية

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - تستعد جزيرة صقلية لتمرير مرسوم بتوفير 200 مليون يورو ضمن قانون "الاستقرار 2023"، لصندوق التخطيط بالمنطقة والهيئات الخاضعة للرقابة والبلديات، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأعلن المستشار الإقليمي للبنية التحتية في صقلية، أليساندرو أريكو، خلال اجتماع مع وفد من هيئة Ance Sicilia، الخاصة بالدعم والمرجعية من حيث البنية التحتية والتنقل والممارسات التجارية أن المرسوم يتضمن 200 مليون يورو ضمن صندوق التخطيط بالمنطقة، وتهدف لإقامة مشروعات جديدة وتطوير المراكز التاريخية في المنطقة.



وأشار أريكو إلى أن المبلغ يتضمن 50 مليون يورو، ستذهب إلى المنطقة، بمتوسط 150 ألف يورو لكل بلدية، بناءا على عدد السكان المقيمين، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح من 7 إلى 8 مليون يورو إلى بلدية باليرمو وحدها.



كما شدد المسؤول على أن المبلغ أيضا سيتضمن المساهمة في جسر كورليوني بالإضافة إلى محاور طرق أخرى.



إلى جانب ذلك، أوضح أريكو أنه من خلال مشروع قانون خاص، سيتم إعادة اقتراح القواعد الخاصة بالاستثمار المدعوم لإعادة تطوير المراكز التاريخية.



إضافة إلى ذلك، أعلن مستشار البنية التحتية أنه تم منح 8 ملايين يورو لتصميم الطريق السريع "بيدمونتانا" في باليرمو، إضافة إلى تصميم مركز مؤتمرات بالمعرض المتوسطي السابق بالمدينة نفسها.



(أنسامد).



