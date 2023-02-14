إيطاليا-زلازل: ضرورة وقاية البنايات التاريخية

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - أصدرت شبكة المهن التقنية مذكرة حول مكافأت البناء والتي توفر حوافز هامة لحل مشاكل التخطيط العمراني وقضايا البناء وذلك للحفاظ علي البنايات التاريخية والأثرية.



و تقول المذكرة -الصادرة في اعقاب الزلزال االمدمرالذي ضرب مؤخرا تركيا و سوريا مخلفا آلاف البنايات الاثرية المتهدمة - إن إيطاليا بلد يتسم بجمال فائق ويمتلك ثروة معمارية تاريخية وفنية وثقافية ضخمة إلا أنها تتأثر بشدة بالزلازل نظرا لهشاشتها الشديدة مما يستدعي العمل على الحفاظ عليها.



وطالبت المذكرة بضرورة الاهتمام بالحوافز ومكافأت البناء الهيكلية للعمل علي تكييف مخزون البناء بالاساليب المستدامة وتسريع عمليات الدعم التي تتسم بالبطء الشديد نظراً لتعقيد الاجراءات.



وتضم الشبكة مهندسين معماريين و خبراء صناعيين. (أنسامد).



